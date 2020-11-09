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Вальсекки: не понимаю, почему «Ред Булл» хочет посадить Хюлькенберга в свою машину

Вальсекки: не понимаю, почему «Ред Булл» хочет посадить Хюлькенберга в свою машину
Авто / Формула-1 0

Чемпион GP2 2012 года Давиде Вальсекки выразил удивление тем, что «Ред Булл» не захотел приглашать на замену Александеру Албону набравшего прекрасную форму Пьера Гасли. При этом он выразил недоумение в связи с интересом австрийского коллектива к кандидатуре Нико Хюлькенберга.

«Ред Булл» делает всё возможное, чтобы защитить Албона, и я действительно этого не понимаю. Гасли отлично справляется. Не вижу также, зачем приглашать на замену Алексу такого пилота, как Хюлькенберг. Он — гонщик, который в данный момент подходит к концу своей карьеры. Я не понимаю, почему они хотят посадить его в свою вторую машину», — приводит слова Вальсекки GPFans со ссылкой на эфир Sky Italia.

Напомним, главными кандидатами на место Албона называют Хюлькенберга и Серхио Переса.

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