Вальсекки: не понимаю, почему «Ред Булл» хочет посадить Хюлькенберга в свою машину

Чемпион GP2 2012 года Давиде Вальсекки выразил удивление тем, что «Ред Булл» не захотел приглашать на замену Александеру Албону набравшего прекрасную форму Пьера Гасли. При этом он выразил недоумение в связи с интересом австрийского коллектива к кандидатуре Нико Хюлькенберга.
«Ред Булл» делает всё возможное, чтобы защитить Албона, и я действительно этого не понимаю. Гасли отлично справляется. Не вижу также, зачем приглашать на замену Алексу такого пилота, как Хюлькенберг. Он — гонщик, который в данный момент подходит к концу своей карьеры. Я не понимаю, почему они хотят посадить его в свою вторую машину», — приводит слова Вальсекки GPFans со ссылкой на эфир Sky Italia.
Напомним, главными кандидатами на место Албона называют Хюлькенберга и Серхио Переса.
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