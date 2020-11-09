В «Хаасе» взяли на себя вину за ситуацию с головной болью Магнуссена в Имоле

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал сход Кевина Магнуссена из-за головной боли на Гран-при Эмилии-Романьи.
«Сейчас мы понимаем, что коробку передач стоило поменять, но в Имоле мы просили у ФИА разрешение на замену повреждённых деталей — датчика или жгута проводов. Они не дали согласия, поэтому мы решили оставить коробку. Если бы Кевин ехал выше, то, возможно, мы бы не стали снимать его с гонки, но он шёл последним, и у него была сильная головная боль, так что не было смысла оставлять его на трассе. Кроме того из-за этой проблемы машина теряла полсекунды с круга.
Сейчас мы понимаем, что решение не менять коробку сработало лишь на 50%. Мы не поменяли и сделали выводы. В следующий раз мы лучше потеряем пять мест на старте, чем будем ехать всю гонку с проблемами. Мы считали, что справимся, но не понимали, насколько серьёзной была проблема», — приводит слова Гюнтера Штайнера официальный сайт команды.
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