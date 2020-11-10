Источник: Гран-при Вьетнама не состоится в 2021 году, Гран-при Испании под вопросом

Гран-при Вьетнама не будет принимать гонку Формулы-1 в 2021 году, сообщает BBS Sport. В связи с этим возникают сомнения, что эта гонка вообще состоится хоть когда-либо. Всего в расписание сезона войдёт 22 Гран-при, однако это число может быть увеличено до 23 гонок, если руководство Формулы-1 найдёт замену этапу во Вьетнаме.
Причиной отмены гонки, по информации источника, стал арест должностного лица, ответственного за трассу в Ханое по делу о коррупции.
Официальное объявление календаря сезона-2021 ожидается во вторник, 10 ноября.
Однако, по информации RaceFans, под вопросом также находится гонка в Испании. Сообщается, что заменить любой из этапов могут трассы в Имоле, Стамбуле, Малайзии, Португалии (Портиман) или одна из двух трасс в Германии («Хоккенхаймринг» или «Нюрбургринг»).
Проект календаря Ф-1 на сезон-2021 с датами гонок:
1. Гран-при Австралии — 21 марта
2. Гран-при Бахрейна — 28 марта
3. Гран-при Китая — 11 апреля
4. Будет объявлено позднее — 25 апреля
5. Гран-при Испании — 9 мая
6. Гран-при Монако — 23 мая
7. Гран-при Азербайджана — 6 июня
8. Гран-при Канады — 13 июня
9. Гран-при Франции — 27 июня
10. Гран-при Австрии — 4 июля
11. Гран-при Великобритании — 18 июля
12. Гран-при Венгрии — 1 августа
13. Гран-при Бельгии — 29 августа
14. Гран-при Нидерландов — 5 сентября
15. Гран-при Италии — 12 сентября
16. Гран-при России — 26 сентября
17. Гран-при Сингапура — 3 октября
18. Гран-при Японии — 10 октября
19. Гран-при США — 24 октября
20. Гран-при Мексики — 31 октября
21. Гран-при Бразилии — 14 ноября
22. Гран-При Саудовской Аравии — 28 ноября
23. Гран-при Абу-Даби — 5 декабря.
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