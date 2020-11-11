Трасса «Игора Драйв» получила категорию, позволяющую принимать Формулу-1

Гоночная трасса «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом получила омологацию Международной автомобильной федерации (ФИА) — Grade 1 и теперь сможет принять у себя этап Формулы-1.

«Получение лицензии Grade 1 важно не только для «Игора Драйв», но и для России и мира автоспорта в целом. Здесь созданы прекрасные условия для любителей гонок – действительно можно говорить об успешном старте проекта. Высшая категория лицензии дает право на проведение любых автоспортивных соревнований, в том числе Формулы-1. Это позволит значительно стимулировать развитие спорта в стране», — приводит слова президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктора Кирьянова «Рен-ТВ».



Для повышения категории на автодроме была проведена работа по усилению безопасности спортсменов. Так, на трассе появились специальные защитные барьеры TecPro.