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Трасса «Игора Драйв» получила категорию, позволяющую принимать Формулу-1

Трасса «Игора Драйв» получила категорию, позволяющую принимать Формулу-1
Авто / Формула-1 0

Гоночная трасса «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом получила омологацию Международной автомобильной федерации (ФИА) — Grade 1 и теперь сможет принять у себя этап Формулы-1.

«Получение лицензии Grade 1 важно не только для «Игора Драйв», но и для России и мира автоспорта в целом. Здесь созданы прекрасные условия для любителей гонок – действительно можно говорить об успешном старте проекта. Высшая категория лицензии дает право на проведение любых автоспортивных соревнований, в том числе Формулы-1. Это позволит значительно стимулировать развитие спорта в стране», — приводит слова президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктора Кирьянова «Рен-ТВ».

Для повышения категории на автодроме была проведена работа по усилению безопасности спортсменов. Так, на трассе появились специальные защитные барьеры TecPro.

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