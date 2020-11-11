Даниил Квят заявил, что его вдохновляет пример Нико Хюлькенберга

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что пример Нико Хюлькенберга, который в этом году возродил свои карьерные шансы в Формуле-1, является доказательством того, почему водителям всегда нужно выкладываться на полную.

«Это хороший пример. Особенно в эти времена, в эпоху пандемии, никогда не знаешь, что может случиться. Всегда важно быть готовым. Если вы хотите, чтобы у команд были о вас хорошие воспоминания, то нужно постоянно продолжать атаковать.

Я делаю это несмотря ни на что, и особенно сейчас. Даже несмотря на все эти слухи вокруг моего будущего. Каждый раз, когда мы приезжаем на гоночный уик-энд, команда знает, что я постараюсь.

Может быть, на кого-то подобная ситуация сильно повлияет, но не на меня. Я иначе стал относиться к этому по сравнению с прошлым. Раньше, возможно, эти вещи сильно тронули меня. Сейчас, честно говоря, нет. Каждый гоночный уик-энд я выполняю работу так хорошо, как могу», — приводит слова Квята Autosport.



Напомним, Хюлькенберг покинул чемпионат Формулы-1 по окончании сезона-2019. В этом сезоне он трижды выступал в Гран-при, подменяя пилотов «Рейсинг Пойнт». Сейчас его кандидатуру на роль напарника Макса Ферстаппена рассматривает «Ред Булл».



Даниил Квят может лишиться места в «Альфа Таури». Предполагается, что его заменит японский дебютант Юки Цунода.