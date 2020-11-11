Албон: у меня есть ещё четыре гонки, чтобы показать, чего я стою

Пилот «Ред Булл» Александер Албон заявил, что у него есть ещё четыре гонки, чтобы показать свою скорость.



«Разговоры и слухи есть всегда. Но я знаю, что если я добьюсь хороших результатов, то эти разговоры просто закончатся. Во всяком случае их точно станет меньше. Я знаю, что от меня нужно, и я сосредоточен на этом.



Насколько я знаю, у меня есть ещё четыре гонки, чтобы показать, чего я стою. Команда не ставила передо мной никакого ультиматума», — приводит слова Александера Албона F1i.



Напомним, у Албона по-прежнему нет контракта на 2021 год. Главным кандидатом на его место в «Ред Булл» называют Нико Хюлькенберга.



Ранее подобное заявление сделал консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, сказавший, что у Албона есть время до последней гонки сезона.