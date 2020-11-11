Йохен Масс: отговорил Михаэля Шумахера от перехода в «Уильямс»

Бывший гонщик Формулы-1 Йохен Масс признался, что отговорил Михаэля Шумахера переходить в «Уильямс» в 1995 году.



«Я думал, что машина, со всей её вспомогательной электроникой и прочим, была просто феноменальной и лёгкой в управлении. Я сказал, что только на «Уильямсе» можно выиграть титул чемпиона мира. Серьёзно, машина была настолько хороша, что это было бы просто нелепо. Не нужно было никаких усилий, чтобы управлять ею, это было просто и идеально. Михаэль позвонил мне позже и сказал, что собирается перейти в «Уильямс».



Я ответил ему, что что бы в итоге он ни выиграл, эта машина слишком хороша. «Тебе нужна «Феррари», вытащи её оттуда, где она сейчас находится, и сделай чемпионом мира. Ты станешь королём Италии». В ответ он не сказал ничего определённого. Но через месяц он позвонил мне и сообщил, что переходит в «Феррари». Я похвалил его. Конечно, мне было жаль Фрэнка Уильямса, но в Формуле-1, если у вас лучший болид, то титул будет значить гораздо меньше, чем титул с «Феррари», — приводит слова Йохена Масса PitPass.