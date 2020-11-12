Пётр Алёшин: Роберт Шварцман не хуже тех молодых пилотов, которых мы сейчас видим в Ф-1

Директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин прокомментировал выступление Роберта Шварцмана в Формуле-2 и выразил мнение, что россиянин не хуже молодых пилотов, которые в настоящее время участвуют в «Королевских гонках».
«Роберта можно только похвалить — он большой молодец. Мне очень понравились его выступления. Правда, последние гонки получились немного смазанные. Но мне трудно в чём-то винить пилота: у Шварцмана были и организационные, и технические проблемы. Иногда такое бывает. Это спорт, поэтому порой так важно притянуть к себе элемент везения. Но в целом он показал себя зрелым, сильным и очень грамотным гонщиком. Мы в SMP Racing надеемся, что Роберт здорово проявит себя на заключительных этапах сезона Формулы-2 в Бахрейне. Думаю, он сделает всё возможное и невозможное, чтобы завершить этот год на самой позитивной ноте.
Станет ли Шварцман в будущем сезоне пилотом «Хааса»? Не очень хотелось бы обсуждать эту тему. Это не моё поле деятельности. Мы с вами прекрасно знаем, что попадание или непопадание в Формулу-1 зависит от многих факторов, и зачастую они не напрямую связаны со спортивными результатами, показанными в младших сериях. Чтобы говорить что-то конкретное, нужно детально знать картину, а у меня её нет. Но спортивный уровень Шварцмана позволяет претендовать на место Формуле-1: он не хуже тех молодых пилотов, которых мы сейчас видим в «Королевских гонках», — приводит слова Алёшина Sportbox.
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