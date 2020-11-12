Квят надеется, что в случае ухода из Формулы-1 получит шанс вернуться в 2022 году

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят, пока не имеющий контракта на следующий сезон, рассказал, что для него важно сильно провести концовку чемпионата-2020. Это даст россиянину больше шансов вернуться в серию в 2022 году, если на 2021-й он останется без места.
«Моя философия в том, что всегда важно продолжать атаковать — не имеет значения, в каких условиях: чем лучше ты отработаешь, тем выше шансы — если не на 2021 год, так на 2022-й. Всегда лучше проводить такие гонки, как в Имоле, когда это только возможно.
Конечно, я всегда стараюсь по максимуму, ну а в этот раз всё здорово сошлось воедино, да и машина работала очень хорошо. Такова цель: просто постараться провести как можно больше хороших гонок, как эта в Имоле, и тогда всё будет выглядеть неплохо. Пилотаж — это то, что находится под моим контролем, но есть и другие вещи, которые вне моего контроля», — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.
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