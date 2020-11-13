Ферстаппен — лучший в первой практике Гран-при Турции, Албон – второй, Квят — 6-й

На трассе «Истанбул Парк» завершилась первая свободная практика Гран-при Турции. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал его напарник Александер Албон, тройку замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 6-е время, у его напарника Пьера Гасли — 4-й результат.
Пилоты показывали очень медленные результаты и допускали много ошибок. Трасса была скользкая из-за нового асфальта, к тому же «Пирелли» привезла в Стамбул три самых жёстких состава шин…
Формула-1. Гран-при Турции. Первая свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.35,077
2. Александер Албон («Ред Булл») — +0,241
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,430
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,466
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,543
6. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,661
7. Ландо Норрис («Макларен») — +2,139
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,426
9. Валттери Боттас («Мерседес») — +2,426
10. Эстебан Окон («Рено») — +3,351
11. Николас Латифи («Уильямс») — +3,431
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +3,535
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +4,407
14. Ромен Грожан («Хаас») — +4,948
15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +5,148
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +5,958
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +6,777
18. Даниэль Риккардо («Рено») — +10,079
19. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +11,385
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +14,179.
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