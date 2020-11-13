Ферстаппен — лучший в первой практике Гран-при Турции, Албон – второй, Квят — 6-й

На трассе «Истанбул Парк» завершилась первая свободная практика Гран-при Турции. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал его напарник Александер Албон, тройку замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 6-е время, у его напарника Пьера Гасли — 4-й результат.

Пилоты показывали очень медленные результаты и допускали много ошибок. Трасса была скользкая из-за нового асфальта, к тому же «Пирелли» привезла в Стамбул три самых жёстких состава шин…

Формула-1. Гран-при Турции. Первая свободная практика



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.35,077

2. Александер Албон («Ред Булл») — +0,241

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,430

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,466

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,543

6. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,661

7. Ландо Норрис («Макларен») — +2,139

8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,426

9. Валттери Боттас («Мерседес») — +2,426

10. Эстебан Окон («Рено») — +3,351

11. Николас Латифи («Уильямс») — +3,431

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +3,535

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +4,407

14. Ромен Грожан («Хаас») — +4,948

15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +5,148

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +5,958

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +6,777

18. Даниэль Риккардо («Рено») — +10,079

19. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +11,385

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +14,179.