В «Пирелли» рассказали о причинах взрыва покрышки у Ферстаппена в Имоле

Руководитель «Пирелли» Марио Изола рассказал, к каким выводам пришла шинная компания после изучения всех обстоятельств взрыва покрышки на болиде Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи.



«Мы провели исследования тех частей шины, которые нам удалось собрать… Обнаружив несколько порезов на протекторе и боковине как внутри, так и снаружи, мы полагаем, что причиной взрыва стала проблема в центре протектора. Она привела к повреждению корда и каркаса, из-за чего корд начал отслаиваться, и в определённый момент каркас уже не мог выдерживать нагрузки. Последствия вы могли наблюдать во время просмотра записей.



Результатами нашего анализа мы поделились с ФИА и «Ред Булл». Могу также подтвердить, что вместе с «Мерседесом» мы изучаем состояние покрышки Льюиса Хэмилтона, которая не теряла давления, но на определённом отрезке дистанции увеличивался уровень вибраций», — цитирует Изолу официальный сайт Формулы-1.

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