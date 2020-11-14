В Ф-1 показали развороты Квята и других пилотов на дождевой тренировке Гран-при Турции

Сегодня, 14 ноября, на автодроме «Истанбул-Парк», что в Стамбуле, прошла третья свободная практика Гран-при Турции. Заезды проходили в неблагоприятных погодных условиях, под проливным дождём. Следствием этого стало большое количество аварий и разворотов от пилотов.

Пресс-служба Формулы-1 в «Твиттере» опубликовала видео, посвящённое этим эпизодам. На записи видно, как развороты случаются с Карлосом Сайнсом, Ландо Норрисом и другими.

Также слышен диалог по радиосвязи между Даниилом Квятом и командой.

«Квалификация может пройти в таких условиях», — сказали Даниилу.

«Я понимаю, но у меня просто нет сцепления. Я ничего не могу поделать с шинами, тут чертовски холодно. Меня разворачивает на каждом круге», — ответил Квят.

Соответствующее видео доступно на странице Ф-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.



