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Квят: разочарован собой

Квят: разочарован собой
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги квалификации Гран-при Турции, по итогам которой он занял семнадцатую позицию.

«День не был для нас лучшим. Разочарован собой. Допустил ошибку на последнем круге, меня развернуло в неподходящий момент, что испортило мою квалификацию. Всегда было трудно оставаться на трассе, я все равно продолжал атаковать, но не смог справиться с задней частью машины.

Сегодня способность прогреть шины была не нашей сильной стороной. С другой стороны, пилотировать в таких условиях ненормально, они экстремальные и необычные, а уровень сцепления невероятно низкий. Однако ситуация одинаковая для всех, и я не пилотировал так хорошо, как хотел. Не знаю, чего ожидать завтра, условия непростые и под дождем, и посуху, так что в гонке может произойти всё что угодно. Мы продолжим атаковать», — приводит слова Квята пресс-служба его команды.

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