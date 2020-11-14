Стролл избежал штрафа и сохранил поул на Гран-при Турции

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл избежал санкций за игнорирование жёлтых флагов во время третьего сегмента квалификации Гран-при Турции, сообщает официальный сайт ФИА. Стюарды постановили, что когда Строллу показали жёлтые флаги после разворота Серхио Переса, он достаточно сбросил скорость, а флаги были простыми, а не двойными. Таким образом, канадский гонщик сохранил поул-позишен.



Ранее стало известно, что Карлос Сайнс потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при Турции. Сайнс был наказан за блокировку Серхио Переса во втором сегменте квалификации. Таким образом, Карлос, квалифицировавшийся 13-м, примет старт с 16-й позиции.



Кроме того, под расследованием находится пилот «Макларена» Ландо Норрис за несоблюдение режима жёлтых флагов.



Ранее стало известно, что штраф на стартовой решётке за замену элементов силовой установки получит Джордж Расселл.



Стартовое поле Гран-при Турции с учётом штрафов Расселла и Сайнса:



1. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

4. Александер Албон («Ред Булл»)

5. Даниэль Риккардо («Рено»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Эстебан Окон («Рено»)

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

9. Валттери Боттас («Мерседес»)

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

11. Ландо Норрис («Макларен»)

12. Себастьян Феттель («Феррари»)

13. Шарль Леклер («Феррари»)

14. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Карлос Сайнс («Макларен»)

17. Даниил Квят («Альфа Таури»)

18. Ромен Грожан («Хаас»)

19. Николас Латифи («Уильямс»)

20. Джордж Расселл («Уильямс»).