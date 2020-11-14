Видео: Стролл реагирует на соообщение, что он выиграл квалификацию

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью концовки квалификации Гран-при Турции на автодроме «Истанбул-парк». По окончании финального быстрого круга канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл не сразу узнал, что его результат оказался лучшим. Чуть позже, во время возвращения в боксы, гоночный инженер сообщил Строллу, что тот завоевал поул-позишен. В ролике показывается, как эмоционально Лэнс отреагировал на это известие. Он даже попросил своего инженера сказать: «Это поул-позишен».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
Стролл мог лишиться поула, так как показал быстрейший круг во время действия жёлтых флагов, однако стюарды решили, что пилот не нарушал правил.
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