Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Видео: Стролл реагирует на соообщение, что он выиграл квалификацию

Видео: Стролл реагирует на соообщение, что он выиграл квалификацию
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью концовки квалификации Гран-при Турции на автодроме «Истанбул-парк». По окончании финального быстрого круга канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл не сразу узнал, что его результат оказался лучшим. Чуть позже, во время возвращения в боксы, гоночный инженер сообщил Строллу, что тот завоевал поул-позишен. В ролике показывается, как эмоционально Лэнс отреагировал на это известие. Он даже попросил своего инженера сказать: «Это поул-позишен».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Стролл мог лишиться поула, так как показал быстрейший круг во время действия жёлтых флагов, однако стюарды решили, что пилот не нарушал правил.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020