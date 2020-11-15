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В «Феррари» поддержали Леклера после неудачного финиша на Гран-при Турции

В «Феррари» поддержали Леклера после неудачного финиша на Гран-при Турции
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Феррари» поддержала пилота команды Шарля Леклера, который в конце гонки Гран-при Турции был близок к тому, чтобы зацепиться за второе место, но в итоге проиграл борьбу не только Серхио Пересу, но и напарнику Себастьяну Феттелю, что привело к финишу на четвёртой позиции.

«Знаем, что ты боец. Ты пытался завоевать для команды второе место. Подобные вещи случаются в автоспорте. Мы гордимся тобой. Ты провёл супергонку», — сказано в заявлении пресс-службы итальянской команды на странице в «Твиттере».

Напомним, результат на Гран-при Турции стал лучшим для «Феррари» в нынешнем сезоне. После завершения гонки Леклер поднялся на пятое место в общем зачёте. От четвёртой позиции он отстаёт на три балла.

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