Расселл не считает, что Гран-при Турции был похож на Формулу-1

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не считает, что Гран-при Турции соответствовал традиционным представлениям о гонке Формулы-1. Британец подчеркнул, что если фанатам нужна «бойня», для этого существуют другие виды спорта.
«Время на круге могло меняться на 2-3 секунды, в зависимости от того, получалось ли заставить шины работать. Это невероятно. Этот уик-энд не был похож на то, что мы называем Формулой-1.
Уверен, что со стороны шоу получилось отличным и мне бы понравилось наблюдать за ним, сидя на диване. Но на самом деле это была просто лотерея. Мне нравится пилотировать в дождь, но сегодня было что-то другое.
Если вы хотите видеть хаос, бойню и пилотов, выглядящих, как идиоты, есть и другие виды спорта, где такое можно увидеть. Суть Формулы-1 заключается в соревновании лучших машин, лучших пилотов и команд на самых лучших трассах. В этот уик-энд мы этого не наблюдали", — приводит слова британца The Race.
- 15 ноября 2020
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