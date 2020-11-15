Расселл не считает, что Гран-при Турции был похож на Формулу-1

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не считает, что Гран-при Турции соответствовал традиционным представлениям о гонке Формулы-1. Британец подчеркнул, что если фанатам нужна «бойня», для этого существуют другие виды спорта.

«Время на круге могло меняться на 2-3 секунды, в зависимости от того, получалось ли заставить шины работать. Это невероятно. Этот уик-энд не был похож на то, что мы называем Формулой-1.

Уверен, что со стороны шоу получилось отличным и мне бы понравилось наблюдать за ним, сидя на диване. Но на самом деле это была просто лотерея. Мне нравится пилотировать в дождь, но сегодня было что-то другое.



Если вы хотите видеть хаос, бойню и пилотов, выглядящих, как идиоты, есть и другие виды спорта, где такое можно увидеть. Суть Формулы-1 заключается в соревновании лучших машин, лучших пилотов и команд на самых лучших трассах. В этот уик-энд мы этого не наблюдали", — приводит слова британца The Race.