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Перес рассказал о борьбе с Леклером на последнем круге Гран-при Турции

Перес рассказал о борьбе с Леклером на последнем круге Гран-при Турции
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал о борьбе за второе место с Шарлем Леклером на последнем круге Гран-при Турции.

Напомним, в одном из эпизодов монегаск обошёл Серхио, но затем совершил ошибку и пропустил вперёд не только Переса, но и напарника по команде Себастьяна Феттеля.

«Это была отличная дуэль. Не знал, что он настолько близко. Он опередил меня в 10-м повороте, но в 12-м я контратаковал. Это была хаотичная гонка с хорошим для нас результатом. Ключевой составляющей была работа с шинами. Что касается Хэмилтона, то он был чертовски хорош», — приводит слова мексиканского спортсмена Motorsport-Total.

После второго места на Гран-при Турции Перес вышел на четвёртое место в общем зачёте. При этом у Серхио по-прежнему нет контракта ни с одной из команд на 2021 год.

Видео: Леклер, Перес и Феттель сражаются за подиум на финише Гран-при Турции
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