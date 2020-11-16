Видео: прорыв Квята и Гасли на старте Гран-при Турции

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись с машины пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли, показывающую прорыв француза и его напарника, россиянина Даниила Квята, на первом круге Гран-при Турции.



Пьер Гасли стартовал в гонке Гран-при Турции с 18-й позиции, Даниил Квят принял старт с 16-го места. К концу первого круга Гасли вышел на 13-ю позицию, отыграв пять мест, а Даниил Квят расположился на 12-м месте.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

В итоге пилоты «Альфа Таури» пришли к финишу на тех же позициях, что и завершили первый круг: Квят финишировал 12-м, Гасли — 13-м.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, став семикратным чемпионом мира.