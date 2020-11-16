Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Видео: прорыв Квята и Гасли на старте Гран-при Турции

Видео: прорыв Квята и Гасли на старте Гран-при Турции
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись с машины пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли, показывающую прорыв француза и его напарника, россиянина Даниила Квята, на первом круге Гран-при Турции.

Пьер Гасли стартовал в гонке Гран-при Турции с 18-й позиции, Даниил Квят принял старт с 16-го места. К концу первого круга Гасли вышел на 13-ю позицию, отыграв пять мест, а Даниил Квят расположился на 12-м месте.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

В итоге пилоты «Альфа Таури» пришли к финишу на тех же позициях, что и завершили первый круг: Квят финишировал 12-м, Гасли — 13-м.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, став семикратным чемпионом мира.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020