Видео: прорыв Квята и Гасли на старте Гран-при Турции
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись с машины пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли, показывающую прорыв француза и его напарника, россиянина Даниила Квята, на первом круге Гран-при Турции.
Пьер Гасли стартовал в гонке Гран-при Турции с 18-й позиции, Даниил Квят принял старт с 16-го места. К концу первого круга Гасли вышел на 13-ю позицию, отыграв пять мест, а Даниил Квят расположился на 12-м месте.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
В итоге пилоты «Альфа Таури» пришли к финишу на тех же позициях, что и завершили первый круг: Квят финишировал 12-м, Гасли — 13-м.
Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, став семикратным чемпионом мира.
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