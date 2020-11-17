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«Они явно не знатоки». Ферстаппен ответил на критику экспертов

«Они явно не знатоки». Ферстаппен ответил на критику экспертов
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что допустил ошибку на старте Гран-при Турции и действовал в гонке слишком агрессивно, как утверждали некоторые эксперты.

«Начало гонки действительно выдалось драматичным. У болида «Ред Булл» слишком сильная вибрация от двигателя, поэтому у нас больше пробуксовки колес. Вы не видите этого при обычных стартах, так как сцепление с дорогой довольно высокое. Но в таких условиях и с таким асфальтом проблемы действительно выходят на поверхность. К тому же у меня сработал антистолл.

Критика экспертов? Во-первых, они явно не знатоки. Конечно, эти люди не знают, что происходит. После гонки мы обнаружили, что положение крыла было неправильным на семь градусов, поэтому я ехал с недостаточной поворачиваемостью. Не думаю, что пилотировал машину слишком агрессивно. Я просто делал то же, что и последние два года, и не совершал ничего странного», — цитирует Ферстаппена GPblog со ссылкой на Peptalk.

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