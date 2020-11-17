Кубица примет участие в двух пятничных тренировках за «Альфа Ромео» до конца сезона

Тест-пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица до конца нынешнего сезона примет участие в пятничных тренировках на двух Гран-при. Поляк будет заменять кого-то из основных гонщиков команды во время первых свободных сессий на одном из сдвоенных этапов в Бахрейне и в Абу-Даби.



«Моя роль будет точно такой же, как и раньше. Мне снова придётся быстро адаптироваться к машине Формулы-1. Цели также неизменны — собрать как можно больше данных, чтобы помочь команде подготовиться к квалификации и гонке, а мне самому понять, в каком направлении развивается машина и что изменилось за последние несколько месяцев», — приводит слова Кубицы GrandPX.



Напомним, ранее в Академии «Феррари» сообщили, что на заключительном Гран-при в Абу-Даби в первой свободной практике должен был дебютировать россиянин Роберт Шварцман. Скорее всего, это произойдёт за рулём болида «Хааса».