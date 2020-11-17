Опрос среди британцев показал, что они против присвоения Хэмилтону рыцарского титула

На сервисе YouGov подвели итоги опроса среди британцев, которым предложили ответить на следующий вопрос: «Как вы думаете, Льюис Хэмилтон заслуживает рыцарского звания?»



Всего в голосовании приняло участие 3067 жителей Великобритании. 46% из них ответили, что пилот «Мерседеса» не заслуживает такой чести. 33% респондентов заявили, что у них нет однозначного мнения по этому поводу. И лишь 21% опрошенных посчитал, что Льюис заслуживает рыцарского титула.

Предложения наградить Хэмилтона рыцарским званием появились после того, как британец сначала превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1, а затем сравнялся с ним по количеству чемпионских титулов.

Сам Льюис, комментируя эту идею, заявил, что не считает себя героем.