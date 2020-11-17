Хэмилтон – о борьбе с расизмом в Ф-1 и BLM: я не могу молчать в такое время

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который одержал победу на Гран-при Турции и завоевал седьмой чемпионский титул в Формуле-1, заявил, что продолжит использовать платформу «Королевских гонок» для пропаганды борьбы с расизмом.



«Я не могу молчать в такое время. Мне хочется оглянуться на Формулу-1 через 10 лет и действительно увидеть перемены. Потому что да, сейчас у нас есть этот момент Black Lives Matter, есть микрофон, и люди его слышат. Но вы должны действительно работать, чтобы изменения стали реальностью», — приводит слова Хэмилтона британская версия Yahoo Sports.



Напомним, ранее за пропаганду борьбы с расизмом и неравенством журнал Time включил Льюиса в число 100 самых влиятельных людей 2020 года.