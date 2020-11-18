Уитмарш рассказал, как разорвал контракт с Хэмилтоном, когда тот выступал в Формуле-3

Бывший руководитель «Макларена» Мартин Уитмарш рассказал о давней истории, приключившейся ещё в годы выступления Льюиса Хэмилтона в Европейской Формуле-3.
Уитмарш признался, что в какой-то момент амбиции Льюиса и его отца были так высоки, что юниор хотел перебраться в GP2. Когда Уитмарш выступил против, стороны вступили в конфликт, результатом которого стал разрыв отношений. Позже Льюис пошёл на мировую и продолжил работу в Ф-3, а затем уже и в GP2.
«У нас был большой конфликт. Меня обвиняли, что удерживаю его в Ф-3, разрушаю ему карьеру. На тот момент Льюис и его отец чувствовали, что у них есть иные варианты. В итоге я разорвал контракт. Отпустил его. Не хотел их принуждать. Сказал, что хотел работать с ними, но если они этого не хотят…
Через шесть недель Льюис перезвонил мне и мы снова подписали соглашение. Озираясь в прошлое, думаю, что мог стать человеком, который разорвал контракт с Хэмилтоном и он мог не вернуться. Мне очень повезло", — приводит слова Уитмарша BBC.
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