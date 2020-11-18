Маркелов показал новый дизайн шлема
Российский гонщик Формулы-2 Артём Маркелов показал новый дизайн шлема, в котором он будет выступать на предстоящем этапе сезона в Бахрейне.
«Мой любимый шлем! Готов к Бахрейну», — подписал фотографию Артём Маркелов в своём «инстаграме».
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «Инстаграме».
После десяти этапов чемпионата Маркелов, выступающий в составе команды «ХВА», занимает 18-е место в чемпионате. За сезон Маркелову удалось финишировать в очках лишь дважды. Лидирует в личном зачёте сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — Мик Шумахер. На его счету 191 очко.
Следующий этап чемпионата Формулы-2 пройдёт на автодроме в Бахрейне с 27 по 29 ноября. Завершится сезон там же, в Бахрейне, 6 декабря.
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