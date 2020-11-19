Магнуссен: я уверен в способностях Мика Шумахера, он будет полезен для команды

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мнением о гонщике Академии «Феррари» Мике Шумахере, который, согласно недавней информации, присоединится к американской команде в следующем сезоне.



«Ни Гюнтер Штайнер, ни Джин Хаас ничего мне не рассказывают, но предполагаю, что Шумахер есть в их списке. Я встречался с ним и разговаривал, он кажется очень умным молодым парнем, и, очевидно, у него большой талант. Мик возглавляет чемпионат Формулы-2 и блестяще пилотирует машину.

Так что его переход, безусловно, будет в плюс, вне зависимости от того, что он принесёт помимо этого. Я уверен только в пилотаже Мика и его способностях, думаю, что он будет полезен для команды», — приводит слова Магнуссена RaceFans.



Напомним, команда «Хаас» приняла решение полностью обновить состав пилотов после сезона-2020.