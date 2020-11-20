Ронни О'Салливан усомнился в величии Льюиса Хэмилтона

Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан усомнился в величии семикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. По его словам, преимущество болида Льюиса над другими машинами очевидно, а напарник британца Валттери Боттас уже смирился с ролью второго номера.
«Мне сложно говорить о величии Хэмилтона. Я смотрю многие виды спорта, нужно оценивать уровень соперников. Если у человека есть машина, которая опережает на секунду всех, то Льюису в теории нужно победить только Боттаса, но Валттери, похоже, комфортно чувствует себя в роли второй скрипки.
Это то же самое, если бы я играл с большим количеством луз, чем мои соперники. Я уважаю таких спортсменов, как Тайсон Фьюри, Роджер Федерер, Элиуд Кипчоги. Они не выбирают соперников. Суть спорта заключается в том, чтобы у кого-то не было явного преимущества.
Ты не должен иметь лучшего оборудования. По крайней мере в снукере вы не увидите разницы в экипировке, и я не выбираю соперников. Так что Федерер, Надаль, Джокович, Вудс, Месси и Роналду — лучшие примеры. Конечно, семь титулов — фантастический результат. Но при таком болиде Хэмилтон может позволить себе ошибаться и всё равно будет побеждать", — приводит слова О'Салливана Daily Star.
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