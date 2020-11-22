Росберг назвал четвёрку величайших пилотов в истории

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о том, кого можно назвать величайшим пилотом в истории. Спортсмен убеждён, что выбрать одного гонщика попросту невозможно.
«Я не буду говорить, что кто-то лучше кого-то. Полагаю, что говорить нужно о Шумахере, Сенне, Фанхио. Наверное, в мой список попали бы Фанхио, Сенна, Шумахер и Хэмилтон. Невозможно сказать, кто из них лучше, у каждого свой путь и каждый из них невероятен.
Достижение Льюиса удивительно. Никто не мог подумать, что кто-то догонит по количеству титулов Шумахера, но вот мы пришли к этому", — приводит слова Росберга Marca.
Напомним, на Гран-при Турции Формулы-1 Льюис Хэмилтон в седьмой раз завоевал титул чемпиона мира и догнал по этому показателю легендарного Михаэля Шумахера.
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