Хэмилтон: половина молодых пилотов считает, что мне просто повезло

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, что его удивило то, как он смог прибавить в гонках в нынешнем году.
«Я начал этот сезон с целью поработать над своими слабыми сторонами, но не отказываясь от сильных. И справился. Мне хотелось стать лучше в квалификациях, но в итоге удалось прибавить и в гонках. Это стало для меня сюрпризом.
Со временем совершенствоваться становится всё труднее. Рано или поздно любой атлет достигает точки, когда он может лишь корректировать незначительные детали. Но я не стою на месте. У меня есть чёткое понимание того, что нужно делать, чтобы прибавить, как ментально, так и физически.
Некоторые молодые гонщики не понимают, как Михаэль Шумахер смог собрать такой успешный пакет в «Феррари» в своё время или как я сейчас в «Мерседесе». Половина из них считает, что мне просто повезло иметь хорошую машину. Но на самом деле вы должны быть у руля группы умных, решительных и творческих людей, чтобы направить их, указать путь, который поможет создать болид, полностью гармонирующий с его пилотом», — приводит слова Хэмилтона Auto Motor und Sport.
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