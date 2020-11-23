Леклер: сложности сезона-2020 сделали меня сильнее

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что сложности сезона-2020 сделали его сильнее.



«Доволен, что сумел прибавить с начала сезона. Особенно если говорить о работе с шинами. В начале сезона, думаю, это было моё слабое место. Сделал многое, чтобы улучшить ситуацию, и сейчас добился прогресса. Это радует. Думаю, именно в тяжёлые моменты ты сильнее всего сближаешься с людьми, с которыми работаешь. Это и произошло. Мы все стараемся вернуть команду на привычные позиции, и это делает мою связь с командой прочнее. Надеюсь, скоро мы выйдем из этой ситуации.



В тяжёлые времена ищу мотивацию в других вещах, стараюсь сосредоточиться на собственном прогрессе. Мы не боремся за победы и подиумы, но борьба продолжается, пусть и за более низкие позиции. Кажется, в прошлом я не отличался терпением. Теперь смог прибавить в этом. Я определённо стал сильнее в сравнении с началом сезона», — приводит слова Леклера Motorsport Week.