Организаторы презентовали маршрут и подробности «Дакара»-2021

Организаторы «Дакара»-2021 презентовали маршрут и подробности предстоящего ралли-марафона.



Общая протяженность дистанции составит 7646 км, из которых 4767 км придутся на 12 спецучастков. Старт и финиш состоятся в Джидде, втором по величине городе Саудовской Аравии.



Спецучастки пройдут по абсолютно новому маршруту, а скоростных прямиков по сравнению с «Дакаром»-2020 станет меньше и в плане количества, и в плане протяжённости.



Несмотря на пандемию коронавируса, на гонку заявлен 321 боевой экипаж: 129 мотоциклов и квадроциклов, 124 автомобиля и багги, 42 грузовика, а также 26 машин новой категории «Классика Дакара», в которой будет представлена техника, участвовавшая в ралли-рейдах до 2000 года. Участие в том числе примут 16 женщин – три из них поедут как раз в «Классике Дакаре» и одна – в качестве механика.



Всего заявку на участие подали 555 спортсменов из 49 стран. Из россиян в категории внедорожников выступят: Владимир Васильев, который поедет с Дмитрием Цыро, а также Денис Кротов с Константином Жильцовым и Виктор Хорошавцев с Антоном Николаевым. Российский штурман Алексей Кузьмич, как и в прошлом году, поедет в одном экипаже с саудовским гонщиком Ясиром Сейданом. В зачете багги участие примут Сергей Карякин и Антон Власюк. В категории грузовиков российская команда КАМАЗ-мастер выставит четыре экипажа: Андрей Каргинов, штурман Андрей Мокеев, механик Игорь Леонов; Антон Шибалов, штурман Дмитрий Никитин, механик Иван Татаринов; Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов; Айрат Мардеев, штурман Дмитрий Свистунов, механик Ахмет Галяутдинов.



Погрузка гоночной техники и машин технической поддержки большинства участников пройдёт в порту Марселя с 1 по 3 декабря. 2 января участники проедут 11-километровый пролог, по итогам которого определятся стартовые позиции на первом этапе.