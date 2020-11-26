Хэмилтон считает, что люди ни за что не поверят, что он сильнее Ферстаппена

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что люди всё равно не поверят в его превосходство над Максом Ферстаппеном, даже если британец однажды опередит гонщика «Ред Булл» на одинаковых машинах.

«Конечно, есть большие различия между командами в этом виде спорта. Люди обесценивают мои успехи из-за болида, так что, без сомнения, я бы хотел, чтобы все выступали на одинаковых машинах и на трассах, которые действительно позволяли бы гоняться. А там посмотрим… Например, Фернандо Алонсо. Я победил его в дебютном сезоне. Мне было 22 года, я был новичком, но финишировал выше него.



Сегодня говорят о Ферстаппене. Вероятно, этого никогда не произойдёт, но если Макс присоединится к моей команде и я сделаю то же самое, что и сейчас, и побью его, люди всё равно скажут: «О, это всё подстроено», — приводит слова Хэмилтона GQ.

Напомним, Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и завоевал свой седьмой чемпионский титул в Формуле-1. По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером.