На фоне слухов о будущем Албона он стал послом программы «Ред Булл»ё

Пилот «Ред Булл» Александер Албон, вокруг дальнейшей карьеры которого витает масса слухов, стал послом благотворительного фонда Wings For Life, с которым плотно работает австрийская команда.

Главным приоритетом работы фонда является разработка лекарств, способных помочь при лечении повреждений спинного мозга.

«Для меня очень важно стать послом фонда Wings For Life. Очень важно обеспечить поиск необходимых средств, чтобы продолжать исследования в сфере повреждений спинного мозга. Возможно, наступит день, когда их возможно будет полностью излечивать», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».

Напомним, множество экспертов считает, что Албон покинет Милтон-Кинс по завершении сезона, но новое назначение может говорить о том, что позиции таиландца в «Ред Булл» укрепились и шансы на продолжение карьеры в «Ред Булл» возросли.

