Хэмилтон прокомментировал полученные от политзаключённых Бахрейна письма

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон перед Гран-при Бахрейна, который регулярно вызывает критику со стороны борцов за права человека, прокомментировал эту ситуацию.



«Естественно, проблема прав человека во многих местах, куда мы приезжаем, является постоянной и серьёзной. Мы, наверное, одни из немногих, кто посещает так много разных стран, и я действительно думаю, что нашему виду спорта нужно делать больше, чтобы помочь решить её», — приводит слова Хэмилтона Reuters.



Семикратный чемпион Формулы-1 перед этапом получил письма от Бахрейнского института прав и демократии, а также 15 других организаций, которые выразили озабоченность по поводу гонок в этой стране. В одном из них действующие и бывшие политзаключённые призвали Хэмилтона встретиться с активистами, надеть футболку с посланием поддержки и обсудить вопросы с наследным принцем.



«У меня не было достаточно времени, чтобы переварить всё, о чём говорится в этих письмах. Я собираюсь изучить их в ближайшие дни», — подчеркнул Льюис.



Он добавил, что Формула-1 начала выдвигать некоторые условия, которые страны должны выполнить, прежде чем провести гонку.

«Важно убедиться, что все эти условия реализованы правильно. Это не просто слова о том, что мы собираемся что-то сделать. Наш спорт на самом деле будет смотреть на то, какие меры предпринимаются странами-организаторами Гран-при», — заявил пилот «Мерседеса».