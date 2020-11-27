Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Бахрейна, Квят — 9-й

На автодроме «Сахир» завершилась вторая свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время в ней показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена на «Ред Булл», тройку замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал девятым, его напарник Пьер Гасли показал шестое время.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.28,971

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,347

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,365

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,432

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,491

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,580

7. Ландо Норрис («Макларен») — +0,870

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,900

9. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,929

10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,043

11. Эстебан Окон («Рено») — +1,114

12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,139

13. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,300

14. Шарль Леклер («Феррари») — +1,436

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,656

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,878

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,957

18. Николас Латифи («Уильямс») — +2,002

19. Ромен Грожан («Хаас») — +2,148

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,665.