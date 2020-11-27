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Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Бахрейна, Квят — 9-й

Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Бахрейна, Квят — 9-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Сахир» завершилась вторая свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время в ней показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена на «Ред Булл», тройку замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал девятым, его напарник Пьер Гасли показал шестое время.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.28,971
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,347
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,365
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,432
5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,491
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,580
7. Ландо Норрис («Макларен») — +0,870
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,900
9. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,929
10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,043
11. Эстебан Окон («Рено») — +1,114
12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,139
13. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,300
14. Шарль Леклер («Феррари») — +1,436
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,656
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,878
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,957
18. Николас Латифи («Уильямс») — +2,002
19. Ромен Грожан («Хаас») — +2,148
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,665.

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