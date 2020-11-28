Шварцман объяснил потерю нескольких мест на старте гонки Ф-2 в Бахрейне

Пилот программы SMP Racing, член гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в составе команды Prema в Формуле-2, поделился впечатлениями от первой гонки этапа Ф-2 в Бахрейне, попутно объяснив причины не самого удачного старта.
«Гонка получилась сложной с самого старта: у меня слишком сильно пробуксовали колёса, и это стоило мне нескольких мест. Я вновь отыграл ряд позиций, но через несколько кругов шины начали разрушаться, так что было тяжело удерживаться и не скользить по трассе. Терял слишком много мест, поэтому мы решили провести пит-стоп раньше запланированного. Он получился действительно хорошим, быстрым, хочу поблагодарить за это команду.
Решение о раннем пит-стопе оказалось неплохим — на новом составе шин я смог поддерживать высокий темп на протяжении нескольких кругов, хотя примерно за десять кругов до финиша резина вновь начала уходить, так что держаться до конца было сложно. Нам с командой надо решить эту проблему. Конечно, итоговый результат мог быть ещё лучше, но в текущих обстоятельствах набрать несколько очков — уже хорошо. Надеемся, что завтра будем в лучшей форме", — приводит слова Шварцмана официальный сайт SMP Racing.
Напомним, заняв восьмое место, Шварцман получил право стартовать с поула в спринтерской гонке.
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