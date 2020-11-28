Гасли: разочарован восьмой позицией

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, которую он завершил на восьмой позиции.



«Очень здорово, что мы прошли в третий сегмент обоими болидами, и хотя я рад за команду, я разочарован своей восьмой позицией. Я не знаю, как к этому относиться, потому что мы выглядели очень сильными на протяжении всего уик-энда и хотелось добиться большего. Борьба получилась очень плотной с пятого по десятое место, и я хотел бы оказаться на третьем ряду стартового поля, но что получилось — то получилось: думаю, что мы добились хорошего результата для завтрашнего старта.

Думаю, завтра нас ждут захватывающие сражения и у нас есть потенциал побороться за хорошие позиции. С точки зрения стратегии гонка будет необычной и интересной, так что, думаю, мы увидим много различных вариантов. Ключевым фактором станет износ, так что я с нетерпением жду гонки», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.