Тост рассказал о проблемах Квята на двух типах шин

Глава «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги гонки Гран-при Бахрейна, где Пьер Гасли финишировал шестым, а Даниил Квят — 11-м.
«Мы стартовали с восьмого и десятого мест. И у Пьера, и у Даниила старт не получился отличным, они потеряли некоторые позиции, особенно в первом повороте. Затем у Даниила было столкновение с Роменом, который с левой стороны трассы перемещался вправо, коснулся переднего левого колеса Даниила, прежде чем вылететь барьеры. После красного флага Даниил стартовал на шинах „софт“. Затем у него был инцидент со Строллом, который, на мой взгляд, довольно агрессивно поехал на внутренний радиус — не думаю, что Даниил мог что-то сделать, чтобы избежать инцидента. Он получил 10-секундный штраф, и его гонка была испорчена.
Даниил был не совсем доволен „софтом“, так как чувствовал, что его машине не хватает сцепления. Поэтому мы вновь позвали его в боксы для перехода на „хард“. И вновь его машина работала не слишком хорошо и на „харде“. В итоге Даниил финишировал прямо за пределами очковой зоны — 11-м.
В случае с Пьером мы сменили стратегию и отправили его на второй старт на „харде“, подсчитав, что, возможно, он сможет провести гонку с одним пит-стопом. Это было немного рискованно, но всё сработало очень хорошо. Это было успешное решение, потому что он был очень хорош на этих шинах и сумел закончить гонку шестым. Пьер и команда получили заслуженный результат, так как отлично работали весь уик-энд», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».
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