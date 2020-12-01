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Перес: у меня уже есть варианты для возвращения в Формулу-1 в 2022 году

Перес: у меня уже есть варианты для возвращения в Формулу-1 в 2022 году
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик Серхио Перес заявил, что у него уже есть варианты на возвращение в пелотон в 2022 году.

«У меня уже сейчас есть варианты для возвращения в Формулу-1 в 2022 году, так что это не станет проблемой. Но, в чём я уверен на сто процентов, это то, что никакая другая категория не привлекает моё внимание на 2021 год. Конечно, год отдыха отвлекает от соревнований, но нужно учитывать то, что в 21022 году правила сильно изменятся. Думаю, год перерыва на меня сильно не повлияет.

В конце концов, с тем опытом, что у меня есть, я спокойно могу вернуться в Формулу-1 и уже через 200 кругов быть на своём уровне. Мы видели это в ситуации с другими пилотами, которые уходили и возвращались через год. Есть варианты стать резервистом, нужно это обсудить. Есть шанс стать резервистом в одной из крупнейших команд. Но я не уверен, что поеду на все гонки в качестве третьего пилота. Будет 23 гонки, которые я должен провести вдали от дома и семьи без возможности выступить. Я бы не стал этого делать, но мы продолжаем обсуждение, чтобы я принимал участие в меньшем количестве этапов», — приводит слова Переса Autosport.

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