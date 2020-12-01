Оруджев: если Мазепин поедет быстрее Шумахера, многие забудут про состоятельного папу

Пилот программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев прокомментировал объявление команды «Хаас» о подписании контракта с россиянином Никитой Мазепиным.



«Кто бы что ни говорил, для «Хааса» это в целом хорошее подписание. Мазепин приносит в команду хороший бюджет. И пусть да, возможно, он не лучший гонщик в Формуле-2, но он борется за титул. Это многого стоит. Он показал, что с накатом он начинает ехать быстро. В Формуле-1 ездишь на порядок больше, чем в молодёжках, и это ему на руку.



Думаю, первый год может оказаться слабым, но потом Никита будет ехать неплохо. Тот же Стролл сейчас, после нескольких сезонов, выглядит весьма достойно. Так что это современные реалии гонок. Недостаточно быть просто талантливым, чтобы туда попасть. Нужно ещё или имя, или деньги. Уверен, что если это подписание не на один год, то Никита себя проявит.



Если правда, что его напарником будет Мик, то это неплохо. Уверен, что Никита не будет ему много проигрывать. А может, и вовсе это будет борьба на равных. Если же Никита поедет быстрее, то ему это будет сильно на руку, и многие забудут про его состоятельного папу», — заявил Оруджев в интервью корреспонденту «Чемпионата».