В Формуле-2 представили регламент на следующий сезон

Руководство Формулы-2 уже анонсировало, что с целью сокращения расходов, количество этапов в серии в 2021 году упадёт, вместе с тем, на каждом этапе будет проводиться не по две, а по три гонки. Теперь же появился и более подробный регламент сезона. Об этом рассказали в пресс-службе серии.

Так, по субботам теперь будут проводиться две спринтерские гонки, в то время, как главная гонка будет проходить в воскресенье.

Что касается квалификаций, то каждый уик-энд будет проводиться лишь одна сессия. В субботу пилоты будут стартовать с реверсивной решётки



Система начисления очков останется неизменной. Топ-10 основной гонки будут получать очки в следующем порядке — 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. В спринтерских гонках порядок будет следующим — 15-12-10-8-6-4-2-1.

Кроме того, в Ф-2 по-прежнему будут начислять 4 очка за завоевание поула и 2 за быстрейший круг, если пилот финиширует в топ-10.