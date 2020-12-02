Ромена Грожана выписали из госпиталя

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» сообщила, что, в соответствии с планами, сегодня утром французский пилот Ромен Грожан был выписан из госпиталя. Француз находился под присмотром врачей с вечера воскресенья — после своей опасной аварии на Гран-при Бахрейна.



«Гонщик „Хааса“ Ромен Грожан был выписан из Госпиталя вооружённых сил Бахрейна в 10:30 по местному времени в среду. Грожан провёл в госпитале три ночи после своего инцидента в воскресенье на Гран-при Бахрейна. Грожан продолжит в частном порядке лечение ожогов, которые он заработал на тыльной стороне рук и ещё на некоторое время останется в Бахрейне. От лица Ромена Грожана и всей команды „Хаас“ мы выражаем благодарность всем, кто заботился о нём в Госпитале вооружённых сил Бахрейна», — гласит официальное заявление американского гоночного коллектива.