Ферстаппен: мне не нравится сериал Drive to Survive, там очень много фальшивых вещей

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своём отношении к хиту Netflix о ФОрмуле-1 — Drive to Survive.
«Я сейчас смотрю „Дурную кровь“, хороший сериал. Как только я начинаю что-то смотреть, то заканчиваю за пару дней. Например, я начал смотреть „Игру престолов“ довольно поздно, но осилил за две недели. Особенно, если речь идёт о январе и феврале, когда вы только тренируетесь.
Документальные фильмы? Я смотрел „Последний танец“. Мне понравилось. Но довольно трудно сопередивать, если ты не вовлечён в ситуацию. Конечно, такой сериал можно сделать настолько красивым, насколько вы захотите.
По этой причине мне не нравится Drive to Survive. Там очень много фальшивого. Я знаю, о чём именно я говорю с инженерами, некоторые вещи я говорил им в Австралии или Австрии, но они использовали это для другого Гран-при, чтобы сделать историю более захватывающей. Это ненормально. Это просто попытка обострить историю.
Как и все, когда я не был в Формуле-1, я думал, что это большой мир. Но, оказавшись внутри, я понимаю, что это очень маленький мирок, в котором каждый знает каждого», — сказал Макс Ферстаппен в интервью Эдвину Эверсу.
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