Шварцман: то, что сделал Мазепин по отношению ко мне на последнем круге, было неправильным

Пилот академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал четвёртый результат в квалификации заключительного этапа сезона-2020 Формулы-2 в Бахрейне.



«У нас получилась интересная квалификация здесь, на интересной трассе, с не таким уж и плохим результатом — четвёртое место. Я в целом доволен, как всё завершилось, но думаю, что мы могли бы быть ещё лучше. В связке шестого и седьмого поворотов я допустил небольшую ошибку, которая, думаю, отразилась на моём круге — по отношению к Цуноде я потерял порядка 0,15 секунды. Немного жаль, я надеялся на большее. Впрочем, четвёртое место — тоже хорошая позиция для борьбы. Считаю, то, что сделал Мазепин по отношению ко мне на последнем круге, было неправильным (Никита не пропустил Роберта вперёд на прямой к финальному повороту. — Прим. «Чемпионата»).



Сейчас надо полностью сфокусироваться на завтрашнем дне. Цель — очень хорошо стартовать и затем быть терпеливым, чтобы проделать работу как можно лучше и, может, финишировать на подиуме или даже выиграть, если получится», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».

Мазепин: надеюсь, Цунода не будет так плакать по радио, как в прошлый раз