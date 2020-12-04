Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Шварцман: то, что сделал Мазепин по отношению ко мне на последнем круге, было неправильным

Шварцман: то, что сделал Мазепин по отношению ко мне на последнем круге, было неправильным
Авто / Младшие серии 0

Пилот академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал четвёртый результат в квалификации заключительного этапа сезона-2020 Формулы-2 в Бахрейне.

«У нас получилась интересная квалификация здесь, на интересной трассе, с не таким уж и плохим результатом — четвёртое место. Я в целом доволен, как всё завершилось, но думаю, что мы могли бы быть ещё лучше. В связке шестого и седьмого поворотов я допустил небольшую ошибку, которая, думаю, отразилась на моём круге — по отношению к Цуноде я потерял порядка 0,15 секунды. Немного жаль, я надеялся на большее. Впрочем, четвёртое место — тоже хорошая позиция для борьбы. Считаю, то, что сделал Мазепин по отношению ко мне на последнем круге, было неправильным (Никита не пропустил Роберта вперёд на прямой к финальному повороту. — Прим. «Чемпионата»).

Сейчас надо полностью сфокусироваться на завтрашнем дне. Цель — очень хорошо стартовать и затем быть терпеливым, чтобы проделать работу как можно лучше и, может, финишировать на подиуме или даже выиграть, если получится», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».

Мазепин: надеюсь, Цунода не будет так плакать по радио, как в прошлый раз
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020