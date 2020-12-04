Мазепин: надеюсь, Цунода не будет так плакать по радио, как в прошлый раз

Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин прокомментировал второй результат в квалификации этапа в Бахрейне и тот факт, что его соперником по первой линии станет Юки Цунода. На этапе в Бельгии Мазепина лишили победы за слишком жёсткую оборону от японского пилота.



«Мы были сильны. Это новая трасса, и она напомнила мне времена, когда я выступал в картинге: ты пересекаешь финишную прямую намного быстрее, чем обычно, вокруг много машин, но это интересное испытание. Это последний уик-энд сезона, и неплохо получить в нём такую перчинку. Мы были очень близки по темпу к поул-позишен, но всё-таки недостаточно. Однако главный день будет завтра.



Борьба с Цунодой? Надеюсь, Юки не будет так плакать по радио, как в прошлый раз», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.