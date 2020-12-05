«Это не гоночная трасса». Ферстаппен недоволен конфигурацией трека Гран-при Сахира

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен недоволен конфигурацией трассы Гран-при Сахира. Нидерландец посетовал, что повороты на ней «не имеют смысла», а также добавил, что в целом она небезопасна.

«Совсем не понравилась конфигурация. Это не гоночная трасса. Она очень короткая, повороты не имеют смысла. Это не имеет ничего общего с предыдущим вариантом этого трека.

Кроме того, сейчас эта трасса просто опасна. Вы общаетесь со своим инженером и видите машины то тут, то там. А потом появляются слепые повороты. Это опасно и ради чего? Ощущение, что всё делается ради шоу, чтобы людям было интереснее. Но всё безуспешно, так как побеждает всё равно самая быстрая машина", — приводит слова Макса Ферстаппена GPblog.