Леклер изучал онборды Гасли, чтобы подготовиться к квалификации

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что изучал гоночные траектории Пьера Гасли после третьей тренировки, чтобы подготовиться к квалификации.



«Я был немного напуган, потому что я очень поздно затормозил на входе в первый поворот, но всё равно сумел хорошо пройти его. Думаю, в четвёртом повороте машину слегка сорвало, и я боялся, что шин может не хватить до конца круга.



Я смог сделать огромный шаг вперёд после третьей тренировки с точки зрения пилотирования, использовав чуть больше бордюра справа в седьмом повороте и посмотрев онборд с машины Пьера Гасли после третьей практики, так что спасибо ему.



В последней попытке мне наконец-то удалось пройти последний поворот так, как нужно, хотя я боролся с машиной на протяжении всей квалификации», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport Week.