Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер изучал онборды Гасли, чтобы подготовиться к квалификации

Леклер изучал онборды Гасли, чтобы подготовиться к квалификации
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что изучал гоночные траектории Пьера Гасли после третьей тренировки, чтобы подготовиться к квалификации.

«Я был немного напуган, потому что я очень поздно затормозил на входе в первый поворот, но всё равно сумел хорошо пройти его. Думаю, в четвёртом повороте машину слегка сорвало, и я боялся, что шин может не хватить до конца круга.

Я смог сделать огромный шаг вперёд после третьей тренировки с точки зрения пилотирования, использовав чуть больше бордюра справа в седьмом повороте и посмотрев онборд с машины Пьера Гасли после третьей практики, так что спасибо ему.

В последней попытке мне наконец-то удалось пройти последний поворот так, как нужно, хотя я боролся с машиной на протяжении всей квалификации», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport Week.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020