Стролл повредил днище, из-за чего не смог бороться в третьем сегменте квалификации

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Сахира, которую он закончил на десятой позиции.
«Я немного расстроен итогами квалификации. Очевидно, что у нас был хороший темп, но во второй попытке второго сегмента я повредил днище о поребрик в восьмом повороте. В этот уик-энд мы знаем, что восьмой поворот играет ключевую роль, на втором секторе можно повредить болид.
К счастью, на тот момент я уже показал время, которого мне хватило для выхода в третий сегмент, но я потерял все шансы побороться за более высокую позицию. Нужно будет осмотреть днище — удар был слабым, я не думал, что машина получит повреждения, но в итоге я потерял много прижимной силы в задней части болида, что и сказалось на результате. Из позитивных моментов я бы отметил, что с трафиком мы не испытали особых проблем. Если нам удастся хорошо стартовать и показать хороший темп, то мы можем набрать много очков», — приводит слова Лэнса Стролла официальный сайт команды.
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