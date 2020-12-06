Алонсо — о тестах новичков: сколько бы километров ни проехал, этого будет недостаточно
15 декабря в Абу-Даби пройдут молодёжные тесты. В виде исключения принять участие в них позволено опытным и возрастным пилотам, в частности двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо, а также Себастьену Буэми и Роберту Кубице. Фернандо Алонсо прокомментировал идею участия в тестах новичков.
«Мы не знаем, какое влияние окажут новые правила на 2021 год, не знаем, насколько похожими будут болиды 2020 и 2021 года, поэтому, чем больше кругов вы сможете проехать на нынешней машине, тем лучше. С другой стороны, даже если я проеду много километров, этого будет недостаточно после двухлетнего перерыва. Я ездил на машине 2018 года. Думаю, готов к ней на 99,5 процента», — приводит слова Алонсо Canal Plus.
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