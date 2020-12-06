Перес выиграл Гран-при Сахира, Квят — 7-й, Расселл — 9-й

В Бахрейне завершился Гран-при Сахира. Победителем гонки стал пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, второе место завоевал гонщик «Рено» Эстебан Окон, тройку лучших замкнул напарник Переса Лэнс Стролл.
Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал седьмым.
Для «Мерседеса» гонка стала провальной. Джордж Расселл, заменявший в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона, лидировал большую часть дистанции, но в конце у него случился прокол колеса, в итоге британец финишировал только девятым. Валттери Боттас допустил несколько ошибок и стал только восьмым.
Формула-1. Гран-при Сахира
1. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
2. Эстебан Окон («Рено») — +10,518
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +11,869
4. Карлос Сайнс («Макларен») — +12,580
5. Даниэль Риккардо («Рено») — +13,330
6. Александер Албон («Ред Булл») — +13,842
7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +14,534
8. Валттери Боттас («Мерседес») — +15,389
9. Джордж Расселл («Мерседес») — +18,556
10. Ландо Норрис («Макларен») — +19,541
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +20,527
12. Себастьян Феттель («Феррари») — +22,611
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +24,111
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +26,153
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +32,370
16. Джек Эйткен («Уильямс») — +33,674
17. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — +36,858
18. Николас Латифи («Уильямс») — не финишировал
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
20. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал.
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