Перес выиграл Гран-при Сахира, Квят — 7-й, Расселл — 9-й

В Бахрейне завершился Гран-при Сахира. Победителем гонки стал пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, второе место завоевал гонщик «Рено» Эстебан Окон, тройку лучших замкнул напарник Переса Лэнс Стролл.

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал седьмым.

Для «Мерседеса» гонка стала провальной. Джордж Расселл, заменявший в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона, лидировал большую часть дистанции, но в конце у него случился прокол колеса, в итоге британец финишировал только девятым. Валттери Боттас допустил несколько ошибок и стал только восьмым.

Формула-1. Гран-при Сахира

1. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

2. Эстебан Окон («Рено») — +10,518

3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +11,869

4. Карлос Сайнс («Макларен») — +12,580

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +13,330

6. Александер Албон («Ред Булл») — +13,842

7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +14,534

8. Валттери Боттас («Мерседес») — +15,389

9. Джордж Расселл («Мерседес») — +18,556

10. Ландо Норрис («Макларен») — +19,541

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +20,527

12. Себастьян Феттель («Феррари») — +22,611

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +24,111

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +26,153

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +32,370

16. Джек Эйткен («Уильямс») — +33,674

17. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — +36,858

18. Николас Латифи («Уильямс») — не финишировал

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал

20. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал.